Песков заявил об углублении сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом

Теги: Политика международные отношения песков саудовская аравия россия

В Кремле подтвердили политическую волю Москвы к взаимодействию и сотрудничеству с Эр-Риядом в самых разных областях. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова "уже есть серьезные наработки", особенно по линии Российского фонда прямых инвестиций.

Москва намерена развивать взаимодействие с Эр-Риядом в самых различных областях и отмечает потенциал российско-саудовского сотрудничества, об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российско-саудовские контакты важные, потенциал достаточно широкий. Политическая воля и Москвы, и Эр-Рияда на углубление сотрудничества и взаимодействия по самому широкому спектру вопросов очевидна", - отметил он.

Спикер Кремля подчеркнул, что "уже есть серьезные наработки", особенно по линии Российского фонда прямых инвестиций.

В Москву с первым официальным визитом прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд, сегодня у него запланировала встреча с президентом России Владимиром Путиным. Последний раз российский лидер встречался с саудовским королем в ноябре 2015 года на саммите G20 в турецкой Анталье.

Читайте также:

Новак: Эр-Рияд может инвестировать $1 млрд в российские проекты

Путин и король Саудовской Аравии проведут переговоры в Москве

В Москву с визитом впервые прибыл король Саудовской Аравии