12:34, 05 октября 2017

Путин поздравил президента Таджикистана с 65-летием

Теги:  Политика  путин  президент  международные отношения  таджикистан  поздравление  россия

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава российского государства пожелал коллеге дальнейших успехов в государственной деятельности.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием.

"Глава российского государства пожелал коллеге дальнейших успехов в государственной деятельности", - отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму. 5 октября лидеру Таджикистана исполнилось 65 лет.

Читайте также:

Президент Таджикистана победил Трампа в битве рукопожатий

В Таджикистане назвали акцию "Бессмертный полк" противоречащей исламу

Другие новости

В других СМИ