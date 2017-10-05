Путин поздравил президента Таджикистана с 65-летием
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава российского государства пожелал коллеге дальнейших успехов в государственной деятельности.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием.
"Глава российского государства пожелал коллеге дальнейших успехов в государственной деятельности", - отметили в пресс-службе Кремля.
Ранее Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму. 5 октября лидеру Таджикистана исполнилось 65 лет.
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