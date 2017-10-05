В ЦБ обсуждают создание национальной цифровой валюты на блокчейне

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ЦБ выступает против легализации в России криптовалют как разновидности частных денег, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России по-прежнему не поддерживает развитие криптовалют как платежного средства и считает нецелесообразной легализацию криптовалют на российской бирже, добавила она.

Банк России не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор изучает создание национальной цифровой валюты на блокчейне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Второй вопрос - это национальная цифровая валюта, возможно, основанная на блокчейне. Мы этот вопрос обсуждаем. Еще раз повторю: это национальная валюта, не частная валюта, и многие Центральные банки, мы знаем, обсуждают в мире", - сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что еще идет процесс обсуждения этого вопроса.

Набиуллина подчеркнула, что позиция ЦБ по отношению к криптовалютам неизменна. "Мы не поддерживаем их легализацию как законного платежного средства, но видим перспективы технологии блокчейн, лежащей в его основе", - сказала глава ЦБ.

Ранее ЦБ неоднократно выступала против легализации криптовалют в России.

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