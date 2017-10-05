На билетах "Единый" в московском транспорте появятся детские стихи

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На транспортных билетах "Единый" в столице появятся детские стихотворения. С 5 по 12 октября дети до 14 лет могут прислать свои рисунки о путешествии в метро, на МЦК, в электричке или в наземном транспорте или описать поездку в четверостишии.

На транспортных билетах "Единый" в столице разместят детские стихотворения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта города.

"С 5 по 12 октября юные пассажиры до 14 лет могут прислать свои рисунки о путешествии в метро, на МЦК, в электричке или в наземном транспорте или описать поездку в четверостишии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стихотворения появятся на билетах "Единый", а рисунки разместят в вестибюлях метро. Кроме того, авторам десяти лучших работ дадут сертификаты на посещение детского парка.

Свои работы можно прислать до 12 октября по электронной почте или через хэштег в социальной сети Instagram. Победителей определит жюри конкурса и пассажиры столичного транспорта при голосовании.