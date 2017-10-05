Киев намерен заблокировать поставки угля из Донбасса в Польшу
Теги: Украина польша уголь донбасс
В Киеве узнали, что донбасский уголь поставлялся не только в Польшу, но и в другие страны Евросоюза. По словам министра энергетики страны, закупка угля в Донбассе – "прямое финансирование терроризма". В Варшаве заверили, что поставки будут прекращены.
Уголь из Донецкой и Луганской народных республик получала не только Польша, но и другие страны Евросоюза, об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик, передают украинские СМИ.
По его словам, Киев намерен максимально заблокировать этот процесс, поскольку закупка антрацита в Донбассе является "прямым финансированием терроризма".
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обещал Киеву запретить ввоз в страну угля из Донбасса и провести проверку.
Ранее Польша признала поставок угля на территорию страны из самопровозглашенной ДНР. Министр энергетики подчеркнул, что речь идет об относительно небольшой поставке объемом 11 тысяч тонн угля.
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