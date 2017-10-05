Правительство вводит правила дистанционной продажи лекарств

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Правительство вводит правила дистанционной торговли медпрепаратами, чтобы избежать продажи подделок. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство ужесточает контроль за продажей лекарств через интернет, заявил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Чтобы избежать бесконтрольной торговли в Сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной продажи. Запрещается розничная торговля, интернет-торговля рецептурными лекарствами, наркотическими и психотропными средствами. Аптечные сайты, которые будут эти правила нарушать, подлежат закрытию. Они будут блокироваться в досудебном порядке", - сказал председатель правительства.

Министры также обсудили на заседании ряд законопроектов для развития конкуренции в экономике и адресную финансовую поддержку семей с детьми. В настоящее время в 50 российских субъектах выплачивают пособия при появлении третьего ребенка. Из-за роста рождаемости в этом году правительству пришлось дополнительно выделить более 500 миллионов рублей.

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