В России стартовал конкурс для школьников "Территория самоуправления"

Теги: школа минобрнауки Образование

В День учителя по всей стране стартовал учрежденный Министерством образования и науки России всероссийский конкурс Российского движения школьников "РДШ - территория самоуправления".

В День учителя во всех регионах нашей страны стартовал конкурс среди школьников "Территория самоуправления", передает "ТВ Центр".

Первыми в роли профессиональных педагогов себя попробовали учащиеся гимназии №1 в Ульяновске. Ребята самостоятельно вели уроки у младших классов и следили за дисциплиной на занятиях. Конкурс будет проходить в течение нескольких месяцев. За это время активисты должны создать на базе своих школ органы самоуправления, составить планы их работы на учебный год и снять отчетный видеоролик.

"Есть возможность показать и завить о себе на всероссийском уровне. Финалисты этого проекта поедут в Москву на Всероссийский зимний фестиваль Российского движения школьников, который тоже уже становится традицией", - заявила региональный координатор Российского движения Школьников в Ульяновской области Ирина Кондратьева.

Читайте также:

Нарышкин оценил качество новых школьных учебников

Васильева назвала преступлением платные услуги в школах

В Петербурге учительница написала ругательство на лбу у школьника