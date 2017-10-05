В Кремле начались переговоры Путина и короля Саудовской Аравии

Теги: Политика путин кремль международные отношения переговоры саудовская аравия москва россия

Владимир Путин в эти минуты в Кремле проводит переговоры с королём Саудовской Аравии. Салман ибн Абдул Азиз аль Сауд прибыл в Москву с государственным визитом. Встречу двух лидеров называют исторической - это первое посещение России саудовским монархом. Делегация короля насчитывает около тысячи человек.

В Кремле прошла церемония официальной встречи короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Кортеж монарха подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, далее король отправился в Андреевский зал. Лидеры вошли в него одновременно под звуки торжественного марша и обменялись рукопожатием. Традиционно встреча была ознаменована исполнением гимнов двух государств. По окончании церемонии Путин и король Саудовской Аравии перешли в Зеленую гостиную для беседы.

"Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию. И уже само по себе это очень знаковое событие. Наши отношения имеют большую довольно историю", - заявил Путин на встрече с монархом.

Российский лидер напомнил, что в 1926 году СССР был первым государством, признавшим королевство, созданное отцом нынешнего лидера. "И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, Ваше Величество. Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком развитию наших межгосударственных связей", - подчеркнул президент.

Встречу двух лидеров называют исторической - это первое посещение России саудовским монархом. Делегация короля насчитывает около тысячи человек. В центре внимания - вопросы двустороннего сотрудничества. Обсуждают ситуацию на нефтяном рынке и военно-техническое взаимодействие.

Эр-Рияд планирует инвестировать в российскую экономику свыше миллиарда долларов. По итогам переговоров ожидается подписание солидного пакета документов. Кроме того, главы государств затронут актуальные международные проблемы. Прежде всего, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Читайте также:

Новак: Эр-Рияд может инвестировать $1 млрд в российские проекты

Путин и король Саудовской Аравии проведут переговоры в Москве

В Москву с визитом впервые прибыл король Саудовской Аравии