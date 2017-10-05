МИД назвал дискриминацией выдворение журналиста НТВ из Украины

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В российском внешнеполитическом ведомстве считают дискриминацией выдворение корреспондента НТВ Вячеслава Немышева из Украины. В МИД отметили, что объективная подача информации рассматривается Киевом в качестве реальной угрозы режиму.

Министерство иностранных дел России считает решение Украины выдворить из страны корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева проявлением дискриминации в отношении российских СМИ. Об этом сообщается на сайте МИД.

"В очередной раз мировое сообщество стало свидетелем дискриминационной, по существу, репрессивной политики официального Киева в отношении российских СМИ", - говорится в сообщении.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, объективная подача информации рассматривается Киевом в качестве реальной угрозы режиму. "Постулируя движение к "европейским ценностям", на деле украинские власти выстраивают классическую тоталитарную конструкцию, где подавление инакомыслия – норма", - подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что корреспондент НТВ Вячеслав Немышев успешно вернулся в Россию после выдворения из Украины. По словам журналиста, около пяти часов он находился в полицейском участке, где с него брали показания "сначала полицейские, потом сотрудники СБУ".

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