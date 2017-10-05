В Подмосковье сгорел мебельный цех

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Пожарные выясняют причины крупного возгорания в подмосковных Мытищах. Прошедшей ночью несколько часов горели цеха по производству мебели на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг сложности.

Сейчас пожар потушен, но еще утром можно было наблюдать открытые языки пламени, которые пробивались сквозь кровлю складских помещений. Спасатели продолжают проливать сгоревшие конструкции, передает "ТВ Центр".

У припаркованных рядом автомобилей полопались шины, у кого-то оплавился корпус. В момент возгорания на производстве могли находиться сотрудники охраны. Но пока сообщений о пострадавших не поступало.

Первые сообщения о возгорании поступили на пульт дежурного поздно ночью. Около трех часов жители ближайших домов услышали характерные хлопки. Очевидцы запечатлели высокий столб огня в районе Силикатной улицы, где расположен мебельный цех.

На место тут же прибыли порядка 20 единиц техники и более 70 пожарных. К этому времени огнем были охвачены уже около 2,5 тысячи квадратных метров. Работу осложняло то, что на складе хранилось большое количество легковоспламеняющихся материалов. Чтобы подобраться к очагу горения, пожарным пришлось вскрывать обшивку здания. О том, какая температура была в тот момент внутри, можно судить по оплавившимся краям металлических конструкций. Спасатели присвоили возгоранию повышенный ранг.

Место, где произошел пожар, представляет собой типичную промзону. По соседству расположены многочисленные автомастерские, офисные помещения. Но распространения огня на соседние здания удалось избежать. Пожар локализовали довольно быстро. А вот чтобы окончательно сбить открытое горение, потребовалось около пяти часов. В результате огромный ангар выгорел почти полностью, постройка частично обрушилась. Арендаторы помещения на месте ЧП сегодня так и не появились. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уточняют детали произошедшей трагедии.

Анна Пешехонова, Анастасия Мартынова, Александр Терентьев. "ТВ Центр".