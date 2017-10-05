Собянин опроверг планы по совмещению ОМС и платной медицины в Москве

Теги: Москва собянин здравоохранение опровержение медицина

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения некоторых СМИ, что в Москве якобы планируется проведение эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Мэр столицы подчеркнул, что "никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим".

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию ряда СМИ о планах проведения в Москве эксперимента по софинансированию гражданами оказания медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

"В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины", - написал Собянин Twitter.

"Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим", - подчеркнул мэр Москвы.

В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 5, 2017

Ранее в СМИ появилась информация, что страховое лобби обсуждает с правительством проведение нового эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. Пилотным может быть выбран крупный регион с высокой плотностью клиник. По данным СМИ, им может оказаться Москва.

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