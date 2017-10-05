Тепло в домах Пушкинского района Подмосковья появилось спустя неделю

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Десять тысяч жителей Пушкинского района Подмосковья оказались заложниками конфликта между управляющей организацией и поставщиком тепла. Почти неделю люди буквально замерзали в собственных квартирах или согревались всеми доступными способами. А всё из-за долгов за электроэнергию - и не самих жильцов.

Жители поселения Правдинский Пушкинского района с нетерпением ждали начала отопительного сезона, но замерзли окончательно, оставшись практически на неделю еще и без горячей воды, передает "ТВ Центр". Без газа и обогревателей температура воздуха в квартирах не поднимается выше 13 градусов.

Мосэнергосбыт отключил электричество в 32 котельных в Пушкинском районе. Без тепла и горячей воды остались не только жилые дома, но и детские сады и школы. Меру эту назвали вынужденной.

"Ситуация в Пушкинском районе сложилась из-за неудовлетворительной платежной дисциплины ОАО "Пушкинская теплосеть". По состоянию на сегодняшний день просроченная задолженность ресурсоснабжающей организации за потребленную электроэнергию составляет порядка 36,5 миллиона рублей. Это долги, которые сформировались с марта текущего года по настоящий момент", - сообщил начальник службы корпоративных коммуникаций ПАО "Мосэнергосбыт" Вадим Надточиев.

В Мосэнергосбыте уверяют, что должника проинформировали о предстоящем отключении электроэнергии на котельных еще 19 сентября.

"В пятницу, 29 числа, Мосэнергосбыт без предупреждения отрезал электричество. Сегодня непростая ситуация на рынке именно управляющих компаний. Почему? Потому что у нас сегодня заработало еще МособлЕИРЦ, который точно также пытается контролировать поступления финансов ресурсных компаний. Почему? Потому что люди платят управляющим компаниям, но не всегда сегодня деньги доходят до той же теплосети, водоканала и энергосбыта", - пояснил глава городского поселения Правдинский Пушкинского района Московской области Кирилл Федоров.

Заложниками непростой ситуации стали и котельные. Именно туда чаще всего обращались жители с вопросом: "Когда будет горячая вода?"

Тепло в домах появилось только сегодня ночью после того, как о ситуации в Правдинском стали рассказывать СМИ. Накануне администрация Пушкинского района подписала гарантийное письмо с графиком погашения задолженности.

Екатерина Гоголева, Андрей Пашутин, Сергей Ким, "ТВ Центр".