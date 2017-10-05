Подмосковный ветеран Ручкин не дожил до новоселья

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В Подмосковье ветеран ВОВ Владимир Ручкин, который много лет пытался получить квартиру взамен прогнившего дома, скончался, так и не дождавшись нового жилья. Ранее "ТВ Центр" показал репортаж, как полуслепой фронтовик и его жена-инвалид неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой переселить их, но получали отказы.

Фронтовик Владимир Ручкин, историю которого "ТВ Центр" рассказал полгода назад, скончался. Ветеран так и не дождался квартиры, которую ему обещали местные власти. В 92 года Владимир Ручкин и его парализованная супруга, труженица тыла, жили в прогнившем бараке, где проваливается пол, протекает крыша, нет горячей воды и туалет на улице.

Еще 7 лет назад ветераны просили переселить их, но получили отказ. Им советовали собрать справки, встать на очередь в получении жилья. Только когда об этой истории стало известно в СМИ, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В июне дом снова обследовала комиссия, но ситуация так и не изменилась.