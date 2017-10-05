Cпасенного в Якутии белого медвежонка привезли в Москву

Теги: Общество зоопарк животные якутия москва

Жива, здорова и вполне упитана! Белый медвежонок, которого обнаружили в Якутии еще в начале осени, сегодня утром доставили в Москву на реабилитацию. Оставлять детеныша на родине, в полном одиночестве, было опасно, ведь его могли съесть другие звери. Теперь за маленькой медведицей, а пол бродяги уже определили ветеринары, будут наблюдать специалисты Московского зоопарка.

Белого медвежонка решили назвать Колымана Куо. Звучное имя для зверя, родом из Якутиии, волею судьбы переехавшего в питомник Московского зоопарка под Волоколамском. Маленькая медведица, найденная в лесу, без матери, пережила несколько продолжительных авиаперелетов - сначала в столицу Якутии, а потом в Москву. Сейчас она, наконец, начинает приходить в себя. Правда, из ящика для транспортировки выходить не хочет. Боится.

В Якутии ее провожали как настоящую звезду. Медведица стала героиней сюжетов местных журналистов, передает "ТВ Центр".

"В начале сентября начали от местных жителей поступать сообщения о белом медвежонке. Но Среднеколымск не попадает под ареал обитания белого медведя. Люди там никогда не видели белых медведей. Просто говорили - белый мишка какой-то", - сказал главный специалист дирекции биоресурсов и особо охраняемых природных территорий министерства охраны природы Якутии Роман Сметанин.

Не "какой-то мишка", а краснокнижный белый медведь, как вскоре выяснили якутские специалисты. Оказалось, что 10-месячный детеныш не только вышел за пределы своего ареала обитания, но и какое-то время там успешно выживал. Один.

Пока его не нашли местные рыбаки. Эти кадры - настоящая спецоперация. Помощь пришла к нему с воды. Доза снотворного и вот, медвежонок, маленький, но уже опасный для человека, теряет засыпает. Значит, можно подходить ближе.

10 месяцев. 85 килограммов. Метр сорок в длину. Девочка. Специалисты сразу же оценили ее состояние - жива, здорова, вполне упитана. Теперь задача номер один - доставить зверя на другой берег. Это, оказалось, непросто.

Самка медведя была доставлена к специалистам. Что делать дальше - ответ на этот вопрос в Якутии искали на самом высоком уровне.

"Был первый вариант - выпустить в естественную среду обитания - на Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море. Но специалисты побоялись, что шансов на выживание в естественной среде у медвежонка нет", - отметил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

Месяц животное пробудет на карантине в питомнике под Волоколамском. А потом отправится в свой новый дом - в Московский зоопарк.

Кристина Одиноченко, Валерий Белинский, "ТВ Центр".