В Москве прошел бой роботов-бронеботов со старой электроникой

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На фестивале "Золотая осень" роботы помогали утилизировать электроприборы. На Новом Арбате в рамках Года экологии заранее открыли пункты сбора устаревших микроволновок, принтеров и прочей техники.

Настоящую бойню устроили роботы-тяжеловесы в центре Москвы. Они крушили всё, что попадалось на пути. Об этом сообщает "ТВ Центр".

А именно: бытовую технику - тяжёлую и старую. Так на фестивале "Золотая осень" роботы помогали утилизировать электроприборы. На Новом Арбате в рамках Года экологии заранее открыли пункты сбора устаревших микроволновок, принтеров и прочей техники. А сегодня 100-килограммовые стальные гладиаторы всё это безжалостно уничтожили. Управляли ими их создатели - московские разработчики.

Впрочем, попробовать "подвигать" гигантской боевой машиной мог любой желающий после мастер-класса. Ну а то, что осталось от уничтоженных электроприборов, отдадут на переработку.

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