Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель

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Нобелевскую премию по литературе за 2017 год получил британский писатель Кадзуо Исигуро. Он получил награду за то, что "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, срывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром".

Лауреатом Нобелевской премии за 2017 год по литературе стал британский писатель Кадзуо Исигуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного секретаря Шведской академии Сару Даниус.

Британский писатель получил награду за то, что "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, срывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром".

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал американский поэт и музыкант Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции".

Накануне в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области химии. Эту награду получили ученые Жак Дюбоше, Йоаким Франк и Ричард Хендерсон. Им дали награду за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

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