Комитет Рады рекомендовал доработать законопроект о реинтеграции Донбасса
Теги: Украина парламент донбасс
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал парламенту отправить на доработку президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, согласно которому особый статус региона продлевается на год.
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал отправить на доработку президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщает Газета.ru.
Депутаты считают, что продление особого статуса Донбасса возможно только после установления Украиной контроля над границей с Россией. Окончательное решение по судьбе законопроекта будет принято путем голосования парламентариев в сессионном зале.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №7163 о реинтерграции неподконтрольного Киеву Донбасса. В документе Россия будет названа "страной-агрессором", а некоторые его положения позволят Киеву в полную силу применять вооруженные силы на юго-востоке страны.
В российском МИД заявили, что изучат документ на предмет соотношения минским договоренностям.
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