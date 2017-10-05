Россиянам позволят гастролировать на Украине только после согласования с СБУ

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Украинский парламент принял закон о гастрольных мероприятиях, который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать на Украине только после согласования со Службой безопасности Украины. По мнению Киева, некоторые артисты создают "угрозу национальной безопасности".

Парламент Украины принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Об этом сообщает РИА Новости.

Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности. Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане России.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны.

В случае нарушения организаторами гастролей этого закона предлагается предусмотреть административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа.

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