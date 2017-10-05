Минтруд ожидает роста числа пенсионеров в России до 40 млн человек

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В России в 2025 году будет уже 40 миллионов граждан пенсионного возраста. Об этом сообщили в Минтруда.

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко дал прогноз по числу пенсионеров в нашей стране к 2015 году.

"С 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста существенно вырастет — с 24,6% до 27% — это почти 40 миллионов человек", – приводит его слова "МИР24".

В сентябре СМИ сообщали, что Министерство экономического развития прогнозирует сокращение пенсий в реальном выражении в ближайшие три года.