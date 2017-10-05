Поклонская поздравила Кадырова с днем рождения

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. В четверг чеченскому лидеру исполнился 41 год. Также она поблагодарила его за поддержку ее позиции относительно фильма "Матильда".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 октября отмечает день рождения. С 41-летием его, в частности, поздравила в Facebook депутат Госдумы Наталья Поклонская. Об этом пишет "Русская планета".

Она также поблагодарила чеченского лидера за поддержку ее позиции относительно фильма "Матильда", а также за его "бережное отношение к истории".

Ранее Кадыров заявил, что в отношении Натальи Поклонской ведется травля из-за "несгибаемой воли, силы духа и четкой позиции". По его словам, у депутата Госдумы есть право высказываться против фильма "Матильда", и он поддерживает ее позицию.