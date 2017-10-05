Саудовский король рассказал о расширении сотрудничества с Россией

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У России и Саудовской Аравии есть большие возможности для расширения экономического сотрудничества. Об этом заявил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Король Саудовской Аравии также рассказал, как Эр-Рияд видит урегулирование сирийского кризиса.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи с Владимиром Путиным рассказал о перспективах сотрудничества с Россией.

"Есть большие возможности для расширения и диверсификации экономического сотрудничества между нашими странами, для создания торгово-экономической инвестиционной базы… в интересах двух стран и в интересах развития торгового обмена во всех направлениях", — приводит слова короля РИА Новости.

Также, по его словам, Эр-Рияд намерен добиваться урегулирования кризиса в Сирии в соответствии с решениями Женевы и резолюции Совета Безопасности ООН. Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал к созданию международного центра для борьбы с терроризмом, осознавая опасность, которую он представляет для стран и народов.

Встречу двух лидеров называют исторической - это первое посещение России саудовским монархом. Делегация короля насчитывает около тысячи человек. В центре внимания - вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд планирует инвестировать в российскую экономику свыше миллиарда долларов.

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