В Японии журналистка умерла от переработки

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Японская журналистка телеканала NHK Мива Садо умерла от сердечной недостаточности, вызванной переработкой. За предшествующий смерти месяц у 31-летней женщины было всего два выходных. Журналистка отработала 159 сверхурочных часов.

Корреспондент японского канала NHK Мива Садо умерла в возрасте 31 года от переработки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на издание Japan Times.

Согласно отчету трудового инспектора, перед смертью девушка в течение месяца отработала 159 сверхурочных часов, при этом взяла всего два выходных. Она умерла у себя дома от сердечной недостаточности, вызванной слишком усердной работой.

Журналистка умерла в 2013 году, однако телеканал решил обнародовать эту информацию, чтобы способствовать реформе трудового режима в компании.

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