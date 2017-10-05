Появилось видео запуска "Калибров" с подлодок в Средиземном море

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Российские подводные лодки нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов в населенном пункте Меядин. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, уничтожены все назначенные цели. Всего было выпущено 10 ракет из подводного положения.

Российские подлодки нанесли удар ракетами "Калибр" по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом TVC.ru сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, российская разведка вскрыла наиболее важные объекты террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Среди них оказались командные пункты, склады с оружием и боеприпасами, ангары с бронетехникой запрещенной в России группировки "Исламское государство" в городе Меядин.

"Для поражения данных объектов, сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Удары по объектам международных террористов в районе города Меядин нанесены в целях поддержки успешных наступательных действий сирийской армии", - пояснил Конашенков.

Он уточнил, что все 10 ракет были выпущены из подводного положения. По данным средств объективного контроля, все назначенные цели были уничтожены.