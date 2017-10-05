Законопроект о "народном инспекторе" одобрили в кабмине

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Правительство одобрило законопроект о видеофиксации нарушений ПДД участниками движения. Теперь законопроект рассмотрит Госдума. Записи агрессивного вождения можно будет фиксировать и отправлять через портал государственных слуг на централизованный ресурс для принятия дальнейших решений.

Законопроект о видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) участниками движения одобрен членами правительства. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На заседании правительства были одобрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать лиц, нарушивших правила дорожного движения, к административной ответственности без составления соответствующего административного протокола, на основании данных средств фото- и видеофиксации, которые будут отправлять граждане", - сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Теперь законопроект рассмотрит Госдума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений, добавил Абызов.

Согласно документу, записи агрессивного вождения, выезда на "встречку", выезда на обочину и так далее можно будет фиксировать и отправлять через портал государственных слуг на централизованный ресурс для принятия дальнейших решений.

Для этого на видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение, что позволит исключить возможность монтажа, которая допускается при обычной съёмке на телефон. После этого запись будет в автоматическом режиме отправляться в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения.

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