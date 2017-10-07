Владимиру Путину - 65. Фотогалерея

7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет. Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, в этот день президент может принять участие в рабочих мероприятиях. В день рождения российского лидера TVC.RU собрал его самые яркие фотографии. По ним можно проследить, как менялся Владимир Путин.

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Алексей Панов / Александр Вильф / Дмитрий Астахов Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Алексей Панов / Александр Вильф / Дмитрий Астахов Репродукция с фотографии 80х-88х годов. Владимир Путин на даче у знакомого

Фото: © РИА Новости Репродукция с фотографии 80х-88х годов. Владимир Путин на даче у знакомого

Фото: © РИА Новости Владимир Путин примеряет национальный узбекский халат

Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости Владимир Путин примеряет национальный узбекский халат

Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости Владимир Путин встречается с военнослужащими 92-го полка 201-й российской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане

Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости Владимир Путин встречается с военнослужащими 92-го полка 201-й российской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане

Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина

Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина

Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27

Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27

Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости Президент России Владимир Путин во время осмотра традиционного калмыцкого жилища – юрты

Фото: © Сергей Гунеев/РИА Новости Президент России Владимир Путин во время осмотра традиционного калмыцкого жилища – юрты

Фото: © Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин побывал в Мурманске и на базе атомных подводных лодок в Североморске

Фото: © Сергей Величкин / РИА Новости Владимир Путин побывал в Мурманске и на базе атомных подводных лодок в Североморске

Фото: © Сергей Величкин / РИА Новости Владимир Путин в ходе рабочей поездки в республику Хакасия посетил предгорье Караташ близ Абакана

Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин в ходе рабочей поездки в республику Хакасия посетил предгорье Караташ близ Абакана

Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин играет на рояле

Фото: © TVC.ru Владимир Путин играет на рояле

Фото: © TVC.ru Владимир Путин отдыхает в Республике Тыва

Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a> Владимир Путин отдыхает в Республике Тыва

Фото: © Пресс-служба Президента России Владимир Путин проводит тренировку по дзюдо

Фото: © РИА Новости Владимир Путин проводит тренировку по дзюдо

Фото: © РИА Новости Владимир Путин в центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда

Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a> Владимир Путин в центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда

Фото: © Пресс-служба Президента России Владимир Путин за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска

Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости Владимир Путин за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска

Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск

Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a> Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск

Фото: © Пресс-служба Президента России Владимир Путин и Ким Чен Ир

Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a> Владимир Путин и Ким Чен Ир

Фото: © Пресс-служба Президента России Королева Великобритании Елизавета Вторая и президент России Владимир Путин

Фото: © Алексей Панов / РИА Новости Королева Великобритании Елизавета Вторая и президент России Владимир Путин

Фото: © Алексей Панов / РИА Новости Президент России Владимир Путин в районе реки Хемчик (республика Тыва)

Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости Президент России Владимир Путин в районе реки Хемчик (республика Тыва)

Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин во время посещения горнолыжного курорта в Сочи

Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин во время посещения горнолыжного курорта в Сочи

Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин (справа) совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя

Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин (справа) совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя

Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин в спортзале резиденции "Бочаров ручей"

Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" >Пресс-служба Президента России</a> Владимир Путин в спортзале резиденции "Бочаров ручей"

Фото: © Пресс-служба Президента России Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире

Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире

Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости России Владимир Путин (в центре) во время Рождественского богослужения

Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости России Владимир Путин (в центре) во время Рождественского богослужения

Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин кормит белух, содержащихся в вольерах на острове Чкалова в Охотском море

Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин кормит белух, содержащихся в вольерах на острове Чкалова в Охотском море

Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости Президент России Владимир Путин принял участие в хоккейном матче

Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a> Президент России Владимир Путин принял участие в хоккейном матче

Фото: © Пресс-служба Президента России