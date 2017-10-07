11:15, 07 октября 2017
Владимиру Путину - 65. Фотогалерея
7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет. Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, в этот день президент может принять участие в рабочих мероприятиях. В день рождения российского лидера TVC.RU собрал его самые яркие фотографии. По ним можно проследить, как менялся Владимир Путин.
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Алексей Панов / Александр Вильф / Дмитрий Астахов
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Алексей Панов / Александр Вильф / Дмитрий Астахов
Репродукция с фотографии 80х-88х годов. Владимир Путин на даче у знакомого
Фото: © РИА Новости
Репродукция с фотографии 80х-88х годов. Владимир Путин на даче у знакомого
Фото: © РИА Новости
Владимир Путин примеряет национальный узбекский халат
Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости
Владимир Путин примеряет национальный узбекский халат
Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости
Владимир Путин встречается с военнослужащими 92-го полка 201-й российской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане
Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости
Владимир Путин встречается с военнослужащими 92-го полка 201-й российской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане
Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина
Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина
Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости
Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27
Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости
Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27
Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время осмотра традиционного калмыцкого жилища – юрты
Фото: © Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время осмотра традиционного калмыцкого жилища – юрты
Фото: © Сергей Гунеев/РИА Новости
Владимир Путин побывал в Мурманске и на базе атомных подводных лодок в Североморске
Фото: © Сергей Величкин / РИА Новости
Владимир Путин побывал в Мурманске и на базе атомных подводных лодок в Североморске
Фото: © Сергей Величкин / РИА Новости
Владимир Путин в ходе рабочей поездки в республику Хакасия посетил предгорье Караташ близ Абакана
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин в ходе рабочей поездки в республику Хакасия посетил предгорье Караташ близ Абакана
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин играет на рояле
Фото: © TVC.ru
Владимир Путин играет на рояле
Фото: © TVC.ru
Владимир Путин отдыхает в Республике Тыва
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин проводит тренировку по дзюдо
Фото: © РИА Новости
Владимир Путин проводит тренировку по дзюдо
Фото: © РИА Новости
Владимир Путин в центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска
Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости
Владимир Путин за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска
Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин и Ким Чен Ир
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Королева Великобритании Елизавета Вторая и президент России Владимир Путин
Фото: © Алексей Панов / РИА Новости
Королева Великобритании Елизавета Вторая и президент России Владимир Путин
Фото: © Алексей Панов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин в районе реки Хемчик (республика Тыва)
Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин в районе реки Хемчик (республика Тыва)
Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости
Владимир Путин во время посещения горнолыжного курорта в Сочи
Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости
Владимир Путин во время посещения горнолыжного курорта в Сочи
Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости
Владимир Путин (справа) совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя
Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин (справа) совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя
Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин в спортзале резиденции "Бочаров ручей"
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" >Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
России Владимир Путин (в центре) во время Рождественского богослужения
Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
России Владимир Путин (в центре) во время Рождественского богослужения
Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин кормит белух, содержащихся в вольерах на острове Чкалова в Охотском море
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин кормит белух, содержащихся в вольерах на острове Чкалова в Охотском море
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял участие в хоккейном матче
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Алексей Панов / Александр Вильф / Дмитрий Астахов
Репродукция с фотографии 80х-88х годов. Владимир Путин на даче у знакомого
Фото: © РИА Новости
Владимир Путин примеряет национальный узбекский халат
Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости
Владимир Путин встречается с военнослужащими 92-го полка 201-й российской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане
Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина
Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости
Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27
Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время осмотра традиционного калмыцкого жилища – юрты
Фото: © Сергей Гунеев/РИА Новости
Владимир Путин побывал в Мурманске и на базе атомных подводных лодок в Североморске
Фото: © Сергей Величкин / РИА Новости
Владимир Путин в ходе рабочей поездки в республику Хакасия посетил предгорье Караташ близ Абакана
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин играет на рояле
Фото: © TVC.ru
Владимир Путин отдыхает в Республике Тыва
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин проводит тренировку по дзюдо
Фото: © РИА Новости
Владимир Путин в центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска
Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин и Ким Чен Ир
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>
Королева Великобритании Елизавета Вторая и президент России Владимир Путин
Фото: © Алексей Панов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин в районе реки Хемчик (республика Тыва)
Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости
Владимир Путин во время посещения горнолыжного курорта в Сочи
Фото: © Дмитрий Астахов/РИА Новости
Владимир Путин (справа) совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя
Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин в спортзале резиденции "Бочаров ручей"
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" >Пресс-служба Президента России</a>
Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
России Владимир Путин (в центре) во время Рождественского богослужения
Фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин кормит белух, содержащихся в вольерах на острове Чкалова в Охотском море
Фото: © Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял участие в хоккейном матче
Фото: ©<a href="http://www.kremlin.ru/">Пресс-служба Президента России</a>