11:15, 07 октября 2017

Владимиру Путину - 65. Фотогалерея

7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет. Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, в этот день президент может принять участие в рабочих мероприятиях. В день рождения российского лидера TVC.RU собрал его самые яркие фотографии. По ним можно проследить, как менялся Владимир Путин.

Теги:  путин  юбилей  Фотогалерея  TVC.RU  текст

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