В Банковском переулке в бизнесмена выстрелили четыре раза

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В Банковском переулке неизвестные совершили покушение на бизнесмена. В него выстрелили четыре раза, когда мужчина шел к своему дому. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В Банковском переулке неизвестные совершили покушение на бизнесмена. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета столицы Юлию Иванову.

"Днем 5 октября вблизи жилых домов в Банковском переулке неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону дома, где проживает. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления", - сказала она.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Потерпевший госпитализирован. Его личность установлена, он является бизнесменом.