В результате пожара на НПЗ под Нижним Новгородом погибли четыре человека

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В Кстовском районе Нижегородской области на НПЗ произошел пожар. В результате погибли четыре человека.

Четыре человека погибли в результате пожара на НПЗ в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные о пострадавших уточняются.

Как передает "Интерфакс", пожару присвоен четвертый номер сложности. Также была угроза второму резервуару, но ее предотвратили. В тушении возгорания принимают участие 120 человек и 31 единица техники. Неизвестно местонахождение пяти сотрудников НПЗ.