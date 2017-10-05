Москва и Эр-Рияд подписали пакет соглашений о сотрудничестве

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Поистине знаковое событие - так президент Владимир Путин охарактеризовал исторический визит короля Саудовской Аравии в Россию. И его по праву можно назвать беспрецедентно плодотворным. По итогам переговоров лидеров двух стран в Кремле подписан всеобъемлющий пакет документов, касающийся самых разных сфер сотрудничества.

Прием по императорски. Короля Салмана Владимир Путин встречает в тронном зале Кремлевского дворца. Позолоченные стены Андреевского зала лишний раз подчеркивают значимость визита. Трудно поверить, но за всю историю двух стран - это лишь первое посещение России лидером Саудовской Аравии. Хотя Салман был в России в качестве губернатора еще в 2006 году, передает "ТВ Центр".

"Наши отношения имеют большую довольно историю, в 1926 году, 90 лет назад, наша страна, Советский Союз тогда, было первым государством, которое признала вновь образованное королевство, созданное вашим отцом Абдель Азизом бен Саудом. И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, ваше величество. Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных связей", - отметил Путин.

"Мы благодарим вас, господин президент, за оказанный нам радушный прием, мы счастливы находиться в дружественной нам стране. Мы стремимся к укреплению двусторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики", - заявил король Салман.

Потенциал этих переговоров по своему масштабу, пожалуй, не имеет аналогов. В повестке дня – военно-техническое, экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество. Поэтому от беседы в узком составе достаточно быстро перешли к расширенному формату.

"Только что мы провели переговоры в очень узком составе, очень подробные. Говорили о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе. Это была очень содержательная беседа, предметная и очень доверительная", - рассказал Путин.

Россия и Саудовская Аравия сегодня играют главную роль в разрешении ближневосточных конфликтов. Объединение усилий арабских стран необходимо для создания фронта борьбы с терроризмом. Но для этого необходимо учитывать права народов, сохранять единство и территориальную целостность государств. Лидеры стран обсудили йеменский кризис, палестинскую проблему, референдум в Ираке и сирийский конфликт.

"Что касается сирийского кризиса, мы призваны добиваться его завершения в соответствии с решениями "Женевы-1" и резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности стабильности и сохранения единства и территориальной целостности Сирии", - указал король Саудовской Аравии.

Еще одной не менее важной темой стало сотрудничество в энергетической сфере. Россия и Саудовская Аравия на двоих добывают 25% мировой нефти. Экономики обеих стран зависят от цен на энергоресурсы.

"Имеются большие возможности для расширения, диверсификации базы экономического сотрудничества между нашими странами, для создания торгово-экономической, инвестиционной базы, которая была бы в состоянии увеличить использование относительно специфических черт, которые имеются у наших государств, в интересах двух стран и в интересах развития торгового обмена во всех направлениях в соответствии с программой "Видение Королевства 2030", - отметил король Саудовской Аравии.

По итогам переговоров лидеры стран подписали полтора десятка документов. Саудовская Аравия договорилась о поставках зенитных ракетных систем С-400 и новейших автоматов Калашникова. "Газпром нефть" и крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco договорились обмениваться технологическим опытом, следующий шаг - совместная разработка месторождений. Сотрудничество предполагается по всем направлениям - в военно-технической и энергетической сферах, в области сельского хозяйства и культуры. Уже в конце месяца в Эр-Рияде пройдет межправительственная встреча двух стран. Продолжить диалог на Саудовской земле король Салман предложил и Владимиру Путину.

"Ваше величество, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Я помню свою предыдущую поездку в вашу страну и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - сказал Путин.

Сотрудничество двух стран в четверг обсуждали на инвестиционном форуме. Саудовская Аравия планирует вложить средства в 25 российских проектов в различных сферах - товары народного потребления, сельское хозяйство, инфраструктура и нефтегазовый сектор. Россия в свою очередь может помочь в развитии атомной энергетики и увеличит поставки зерна.

"Мы уверены, что подписанный сегодня солидный пакет документов не только создает необходимые договорно-правовые рамки для дальнейшей кооперации, для ее углубления, но и позволяет вывести российско-саудовское партнерство на новый качественный уровень", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Переговоры завершились государственным обедом в честь короля Саудовской Аравии. Перед отъездом делегации Владимир Путин еще на несколько минут задержал гостя. О чем говорили лидеры двух стран в неформальной обстановке, было не слышно, но улыбки на лицах выдавали полное удовлетворение итогами встречи.

Никита Васильев, "ТВ Центр".