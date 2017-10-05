Собянин предложил ввести надбавки за работу учителей с "электронной школой"

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Московских учителей с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин. На своей странице в соцсетях мэр пожелал педагогам здоровья и успеха в работе. За последние годы в системе столичного образования произошли колоссальные изменения. Все городские школы получили новейшее оборудование, в зданиях проведён ремонт, но самое главное – теперь нелёгкий труд педагогов компенсируется достойными зарплатами.

5 октября, в праздничный день, столичный мэр был на прямой связи с учителями Москвы. Для того чтобы сказать им главные слова: вы лучшие не только в стране, но и в мире.

"Я бы сказал, что вы - это золотой фонд педагогов. Причем, это сказано не для красного словца. Вы своими успехами каждый день это доказываете. Это видно и по результатам единого государственного экзамена, это видно по результатам всероссийской олимпиады школьников и по международным олимпиадам, в которых участвуют ученики, которых вы готовите. И все это благодаря вашему труду, вашему таланту, вашим успехам, которые передаются вашим учащимся", - отметил Собянин.

У них не только ученики - победители Олимпиад. Среди номинантов конкурса "Учитель года" каждый год есть москвичи. Новые технологии и креатив - это тоже про столичных педагогов. Они ведь и сами постоянно учатся - профессия такая, нужно не то, что идти в ногу со временем, а всегда быть на шаг впереди.

"В плане дистанционного обучения, использования интерактивных панелей, планшетов и тому подобного в нашей работе нас вынуждает учиться. Московский учитель, мне кажется, должен, прежде всего, быть готов учиться, учиться и учиться. Непрерывно", - говорит заместитель директора школы №2200 Ирина Гриб.

Главное - меняется имидж профессии. Работа по развитию и поддержке учителей в столице вообще - из приоритетов. Москва делает многое - обеспечивает и достойный уровень зарплат, и оснащает школы современным оборудованием. Неслучайно в четверг мэр говорил о новом проекте - электронной школе. Это удобнейшая платформа для педагогов, детей, родителей, в которой - и электронные учебники, и журналы, и дневники, и сценарии уроков. Можно выкладывать свои, или использовать опыт коллег. Сергей Собянин сегодня обратился к Департаменту образования и директорам школ - поддерживать финансово тех учителей, кто активно создает контент для электронной школы.

"Я предлагаю, я надеюсь, меня поддержат депутаты Московской городской думы - ввести специальные надбавки для работы с электронными технологиями в московской электронной школе - в размере десяти тысяч рублей к заработной плате педагогов, учителей. Мы с первого сентября следующего года такую надбавку установим", - рассказал Собянин.

А кроме того, Сергей Собянин заверил: до первого сентября следующего года новые электронные доски, ноутбуки, Wi-Fi скоростной интернет будут абсолютно во всех московских школах.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".