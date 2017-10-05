Лавров рассказал о разговоре Путина с королем Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом ситуации в Сирии, Ираке и в Персидском заливе. Кроме того, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, стороны обсудили палестино-израильское урегулирование.

Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Президент России и король Саудовской Аравии провели углубленный обмен мнениям по наиболее значимым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особый акцент был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, ситуации в зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании", - сказал он.

Встречу двух лидеров называют исторической. Это первое посещение России саудовским монархом. Делегация короля насчитывает около тысячи человек. В центре внимания - вопросы двустороннего сотрудничества.