В Подмосковье в ДТП погибли три человека
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Три человека погибли в результате ДТП на трассе А107 в Московской области. Произошло столкновение Nissan и грузовика МАЗ. Обстоятельства аварии выясняются.
ДТП с участием грузового автомобиля произошло на трассе А107 в Московской области. В результате погибли три человека, передает Агентство "Москва".
На седьмом километре трассы А107 Nissan врезался в МАЗ. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливаются причины и обстоятельства аварии.