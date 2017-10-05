17:45, 05 октября 2017

В Подмосковье в ДТП погибли три человека

Теги:  ДТП  жертвы  подмосковье

Три человека погибли в результате ДТП на трассе А107 в Московской области. Произошло столкновение Nissan и грузовика МАЗ. Обстоятельства аварии выясняются.

ДТП с участием грузового автомобиля произошло на трассе А107 в Московской области. В результате погибли три человека, передает Агентство "Москва".

На седьмом километре трассы А107 Nissan врезался в МАЗ. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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