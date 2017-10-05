Путин уволил губернатора Орловской области
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Президент России Владимир Путин уволил губернатора Орловской области Вадима Потомского. Врио главы региона стал депутат Мосгордумы Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский отправлен в отставку со своего поста. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Об этом говорится в его указе на сайте Кремля.
В документе утверждается, что решение принято в связи с заявлением Потомского о досрочном прекращении полномочий.
Кроме того, президент назначил депутата Мосгордумы Андрея Клычкова на пост врио главы региона.
"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе.