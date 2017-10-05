Из-за закона о реинтеграции Донбасса в Раде произошла потасовка

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Во время обсуждения закона о реинтеграции Донбасса в Верховной Раде произошла потасовка. Депутаты от оппозиции заблокировали трибуну парламента. Заседание было завершено. Рассмотрение закона состоится в другой день. Сообщается, что из документа будут удалены ссылки на минские договоренности.

Во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса в Верховной Раде Украины произошла потасовка. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Фракция "Самопомощи" и ряд внефракционных депутатов заблокировали трибуну Рады, другие парламентарии в это время пытались им помешать. В результате возникла потасовка. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил глав фракций в свой кабинет для переговоров, однако те остались блокировать трибуну.

В настоящее время Парубий заявил о завершении заседания Рады, отметив что обсуждение законопроекта продолжится позже. Из документа, по его словам, будут удалены ссылки на минские соглашения.

"Трибуна продолжает быть заблокированной, это неприемлемая ситуация, когда мы должны признать Россию агрессором. В связи с случившейся ситуацией мы продолжим рассмотрение законопроекта, но сегодня заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым", - заявил спикер Рады.