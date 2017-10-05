В Зеленограде пьяный подросток обстрелял трактор из пневматики

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В Зеленограде пьяный 17-летний подросток обстрелял трактор из пневматического пистолета. Как сообщил источник в правоохранительных органах, молодой человек разбил стекло водительской двери, причинив ущерб на 823 рубля. Водитель трактора не был задет.

Нетрезвый подросток в Зеленограде обстрелял трактор из пневматического пистолета. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте полиции рассказал водитель ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО". Он сообщил, что неизвестный разбил стекло на управляемом им тракторе.

"Преступление совершил 17-летний житель Зеденограда, воспитанник местного центра поддержки семьи и детства. Находясь в парке в состоянии алкогольного опьянения, он из пневматического пистолета выстрелил в трактор и разбил стекло водительской двери", - рассказал источник.

Сумма причиненного ущерба составила 823 рубля. Водителя трактора не задело. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.