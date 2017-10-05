Путин назвал народ ключевым деятелем истории России

Теги: Общество путин история

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником в Государственном Кремлевском дворце. Также он ответил на вопрос о ключевом деятеле отечественной истории. По его словам, главное действующее лицо - народ страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что народ является ключевым деятелем отечественной истории, передает РИА Новости.

"Александр III — выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо — это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ", — отметил российский президент на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" в Государственном Кремлевском дворце.

Так глава государства ответил на вопрос о ключевом деятеле отечественной истории. Педагоги напомнили Путину, что несколько лет назад он, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что ключевым деятелем России является Александр III.

Также во время встречи российский лидер поздравил учителей с профессиональным праздником, подняв бокал с шампанским. Кроме того, он сделал совместное фото с педагогами.