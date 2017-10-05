В Совфеде призвали ответить на действия США против российских СМИ

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Ситуацию вокруг телеканала Russia Today и информагентства "Спутник" в США обсудили в четверг на расширенном заседании рабочей группы Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Глава комиссии по защите суверенитета Андрей Климов предложил разработать ответные меры, строго соблюдая Конституцию и международное право.

Штаты перешли черту, после которой так восхваляемая ими же самими свобода слова стала пустым звуком. Американский Минюст обязал компанию, которая обслуживает телеканал RT в США, до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. На рассмотрение уже внесен и законопроект, который позволит дистрибьюторам RT America прекратить вещание в обход всех заключенных договоров. И без каких-либо компенсаций. В Конгрессе делом этого СМИ занимается даже не комитет по информации или печати, а комитет по разведке, передает "ТВ Центр".

Регистрация в качестве иноагента грозит RT полной блокировкой работы. Ведь телеканал перестанут пускать на пресс-конференции. Его обяжут на всех эфирах вешать плашку "иностранный агент", докладывать спецслужбам обо всех интервью и общении с представителями власти, публиковать полные данные сотрудников, с зарплатами, телефонами и домашними адресами. Вряд ли найдется много желающих рискнуть безопасностью семьи ради работы. Причем, сотрудники RT America - это не россияне, а граждане США. Именно их намерены держать под колпаком спецслужбы. И именно их работу пытаются парализовать, вызывая недоумение.

"Вина RT перед американским истеблишментом абсолютно понятна. RT сумел дать голос тем, кто в американском истеблишменте голоса тоже не имеет. Главная вина RT перед американским истеблишментом именно в том, что RT стоит на позиции американской конституции, демократии и дает голос американскому народу", - рассказал член президентского Совета по правам человека Максим Шевченко.

Закон об иностранных агентах в США не распространяется ни на одно СМИ, кроме японского телеканала NHK , но даже в отношении его не применяются никакие ограничения. В Америке спокойно вещают иностранные BBC и Deutsche Welle. И даже катарский телеканал "Аль-Джазира", который ранее в Штатах считали террористической организацией. Поэтому в России требования к RT считают дискриминационными и исключительно политическими. Ведь канал, транслируя альтернативную точку зрения, завоевывает все большую популярность у американской аудитории.

"Это не просто избирательная дискриминация нашего канала. Это часть большого наступления на Россию по всем направлениям, которое развернуто Соединенными Штатами. Там утверждена, одобрена концепция сдерживания России, противодействия России. Как ни называй, по сути, это одно и то же. Состоящее из трех компонентов. Силовое, развертывание сил военных у наших границ. Экономическое давление - санкции. И пропагандистское наступление на Россию", - пояснил экс-посол России в США Сергей Кисляк.

В российском МИД в связи с ситуацией вокруг канала RT изучили американское законодательство и пришли к выводу: США попросту плюют на собственные законы и принцип свободы слова, который они активно пытаются экспортировать в другие страны. И ограничивают работу отдельно взятого вещателя, который им просто не нравится, а не потому, что он что-то нарушает. Специалисты одновременно проштудировали и российский закон о СМИ, который был принят еще в начале девяностых. Но в некоторых его положениях есть зеркальный ответ на сегодняшнюю ситуацию.

В России работает намного больше американских репортеров, чем российских за океаном. Есть и СМИ, финансируемые из бюджета США. Парламентская проверка выявила, что американские средства массовой информации в России занимались откровенной дестабилизацией ситуации в стране, вмешивались в выборы. У ФСБ тоже накопилось немало претензий к иностранной прессе - скрывают источники финансирования, подтасовывают данные о сотрудниках.

"Не все американские средства массовой информации регистрируют здесь свои корпункты, некоторые предпочитают этого не делать, хотя, по идее, по положению они должны это делать, чтобы не иметь юридического адреса, не быть юридическим лицом и не отвечать за действия своих корреспондентов. Второе. В некоторых СМИ подавляющее большинство сотрудников не аккредитованы в качестве корреспондентов и не зарегистрированы в качестве технических сотрудников", - сообщил начальник управления программ содействия ФСБ Василий Дворников.

В России за последние 20 лет принудительно не было закрыто ни одно иностранное СМИ. Несмотря на допускаемые нарушения, заграничных репортеров никто не преследовал. Будет ли в качестве ответной меры на ситуацию с RT ограничена работа некоторых американских изданий - за это выступали даже присутствовавшие на заседании комиссии Совфеда журналисты - вопрос открытый. Закон позволяет это сделать, но Москва всегда сдержанно реагировала на выходки заокеанских партнеров. И, в отличие от Вашингтона, считает принцип свободы слова базовым.

Но ответные меры разрабатываться в любом случае будут. При необходимости внесут изменения в закон о СМИ. В Совете Федерации предложили МИД обратить внимание посла США в России на недопустимость односторонних действий в отношении российских изданий.

RT, в свою очередь, готовит судебные иски. Правда, в успех предприятия в стране, наплевавшей на собственные законы и главные ценности демократического общества, руководство телеканала верит слабо.

Лилия Акиньшина, Николай Жуков, Валерий Максимов, "ТВ Центр".