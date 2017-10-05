В Балтийском море начались испытания ледокола "Илья Муромец"

Теги: Общество санкт-петербург арктика корабль

В четверг в Балтийское море на государственные испытания вышел новейший ледокол "Илья Муромец". У корабля проверят работу всех механизмов и оборудования. А после судно передадут военным и "Илья Муромец" войдёт в состав Арктической группировки. Этот корабль стал первым за последние 40 лет боевым ледоколом, построенным для ВМФ. Предполагается, что он будет прокладывать путь другим кораблям в арктических условиях, также его будут использовать в качестве морского буксира.

Испытания этого ледокола в главном командовании называют историческим событием. Военно-морской флот России не получал корабли ледового класса уже более 40 лет. В четверг для "Ильи Муромца" начался своего рода вступительный экзамен перед зачислением в состав ВМФ. Комиссия специалистов будет проверять ледокол в действии: как работает автоматика и навигация, какова максимальная скорость хода, насколько надежно якорное устройство, передает "ТВ Центр".

То, что на государственные испытания пригласили журналистов, доказывает, что корабелы уверены, что судно будет соответствовать всем заявленным характеристикам. Но самые ответственные испытания, конечно, прошли без посторонних глаз: в открытом море корабль проверяли, как он работает в так называемом "безвахтенном" режиме, когда огромным ледоколом – сложно представить – управляет всего один человек.

За плечами капитана ледокола Глеба Рутковского - не одна экспедиция. До "Ильи Муромца" руководил буксиром, который специализировался на спасательных операциях – пожарах и разливах нефти.

По своему производственному графику "Илья Муромец" идет так же уверенно, как сейчас по Неве. Заложен в апреле 2015 года, спущен на воду в июне 2016. Водоизмещение 6 тысяч тонн, длина 85 метров, ширина чуть более 20, однако водная полоса, которую он оставит за собой во льдах, будет больше. Судно оборудовано уникальными винторулевыми колонками, способными поворачиваться на 360 градусов, позволяя ледоколу двигаться не только вперед, но и боком.

"Мы его называем ледокол – а на самом деле это многофункциональное судно, оно будет выполнять проводку боевых кораблей в ледовых условиях, выполнять научно-исследовательские, гидрографические работы, оказание помощи военным кораблям или подводным лодкам", - рассказал вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Федотенков.

А еще перевозка авиационных грузов: один из этапов испытаний – это как раз проверка грузоподъемного оборудования. Когда ледокол на плаву, кран должен поднимать груз, не раскачивая его, чтобы не допустить опасного крена. В первый день экипаж учится поднимать габаритный контейнер.

Впервые на палубе устанавливают и кормовой клюз – это устройство для буксировки других судов, оно должно быть зафиксировано точно по центру кормы, чтобы судно на буксире не болталось по полынье. Пока моряки вымеряют сантиметры, судовые повара засекают, сколько нужно времени, чтобы начистить огромный чан картошки для команды. И сварить щи.

Государственные испытания "Ильи Муромца" продлятся неделю. По графику ледокол должен быть зачислен в состав Военно-морского флота России к концу этого года. Затем судно сразу же отправится выполнять задачи в арктический регион. Совсем скоро на Северном морском пути к нему присоединятся еще более габаритные собратья. Атомные ледоколы "Арктика" и "Сибирь", которые уже достраиваются на петербургских верфях.

Анна Морозова, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.