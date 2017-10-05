Шойгу намерен обсудить безопасность на Ближнем Востоке с саудовским королем

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом намерен обсудить вопросы безопасности на Ближнем Востоке на фоне усиления террористической активности.

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудит с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом безопасность на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу военного ведомства.

"Полагаю возможным затронуть в нашей беседе вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке. Сегодня в условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность всего международного сообщества в борьбе с этим злом", - сказал Шойгу в ходе встречи с саудовским монархом.

Министр выразил надежду, что переговоры будут способствовать укреплению дружеских отношений между вооруженными силами России и Саудовской Аравии.