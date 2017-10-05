Гособвинение попросило для экс-главы Минкультуры Пирумова 5 лет колонии

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В Дорогомиловском суде столицы проходят прения сторон по уголовному делу Григория Пирумова. Прокурор попросил пять лет заключения для обвиняемого.

Прокурор попросил пять лет заключения для бывшего замминистра культуры Григория Пирумова по делу о хищениях, а также штраф в размере одного миллиона рублей, передает ТАСС.

"Прошу признать Пирумова виновным в инкриминируемом преступлении, с учетом признания вины и возмещением причиненного ущерба назначить ему наказание в виде пяти лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафа в размере одного миллиона рублей и лишения государственных наград", - сказала гособвинитель в Дорогомиловском суде Москвы, где в четверг проходят прения сторон по уголовному делу.

Пирумова обвиняют в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. По версии следствия, Пирумов с сообщниками нанесли ущерб на сумму более 100 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра и Новодевичьего монастыря.