ФСБ вычислила телефонных террористов, "минировавших" здания в России

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В Федеральной службе безопасности рассказали, что только в первые дни массовых звонков о "минировании" зданий и учреждений ущерб превысил 300 миллионов рублей. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, ложные звонки осуществляли четверо граждан России из-за рубежа. У них также были сообщники на российской территории.

Ущерб от ложных звонков о "минировании" по всей стране только в первые дни превысил 300 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова.

По его словам, массовые телефонные "минирования" затронули 50 регионов России - огромное количество объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей.

"Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, и существенный моральный ущерб. Экономический - мы посчитали - на первых днях более 300 миллионов рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки", - сказал Бортников.

Он отметил, что в соответствии с действующими правилами, из всех объектов осуществлялась эвакуация людей. По словам Бортникова, удалось установить, что звонки совершали граждане России из-за рубежа.

"Мы установили, правда, не просто было это сделать - это российские граждане. Однозначно могу сказать - это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами", - заявил глава ФСБ.