В результате столкновения двух грузовиков и легковушки на МКАД погиб человек

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На востоке МКАД столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. По данным московского управления ГИБДД, пострадали два человека, погиб один. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В результате ДТП на востоке МКАД погиб человек. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На внешней стороне 102 километра МКАД произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства и причины столкновения.