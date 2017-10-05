Бортников: ФСБ не прекращала контактов с партнерами из США

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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы нашей страны и США не прекращали контактов в противодействии терроризму, прежде всего с ЦРУ. По его словам, это касалось сирийской проблематики и других вопросов противодействия терроризму.

Российские и американские спецслужбы не прекращали контактов в противодействии терроризму. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

"Мы не прекращали наших контактов с нашими американскими партнерами, несмотря на те проблемы, которые существуют. Есть прямые контакты между руководителями спецслужб, прежде всего с ЦРУ. Это касалось не только сирийской проблематики, это касалось вообще вопросов противодействия терроризму", - сообщил директор ФСБ.

Он отвечал на вопросы журналистов после прошедшего 4-5 октября в Краснодаре международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России. В мероприятии приняло участие 117 делегаций из 76 стран мира.

"Есть такое правило - оказывать содействие друг другу в случае, если есть информация, указывающая на возможные угрозы. Этим принципом руководствуемся мы, руководствуются американцы", - добавил Бортинков.