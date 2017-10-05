СМИ: Трамп объявит о выходе из сделки с Ираном 12 октября

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Президент США Дональд Трамп намерен объявить о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Как сообщили источники издания Washington Post, глава государства считает, что эта сделка не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп намерен выйти из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, осведомленные о новой стратегии Белого Дома по Ирану.

По предварительным данным, о выходе из сделки Трамп объявит во время своей речи, запланированной на 12 октября. Президент США также намерен объяснить, почему это соглашение не соответствует национальным интересам страны. Кроме того, Трамп намерен заручиться поддержкой Конгресса.

Президент США считает, что Иран способствует терроризму и нестабильности на Ближнем Востоке. Трамп намерен продемонстрировать более жесткий и более всеобъемлющий подход в отношении Тегерана. После отказа от ядерного соглашения глава лидер Соединенных Штатов будет рекомендовать Конгрессу вернуть отмененные санкции в против Ирана.

Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэтис заявил, что США не стоит выходить из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, пока нет свидетельств нарушения сделки со стороны Тегерана, и пока соглашение отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, Дональду Трампу не стоит выходить из него.