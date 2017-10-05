Минобороны: ИГ контролирует менее 10% Сирии

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В Минобороны России заявили, что боевики ИГ сейчас контролируют менее 10% территории Сирии. Там отметили, что после двух лет борьбы с террористами международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года, под прямым или косвенным контролем боевиков находилось около 90% территории Сирии.

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" контролирует менее 10% территории Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны нашей страны генерал-майор Игорь Конашенков.

"С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГ российских ВКС сегодня подконтрольная халифату территория сократилась до менее 10%", - заявил Конашенков.

По его словам, после двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года, около 90% территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем боевиков, передает ТАСС.

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