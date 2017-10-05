"Нелюбовь" Звягинцева допустили к участию в борьбе за "Оскар"

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За звание лучшего фильма на иностранном языке киноакадемии США "Оскар" поборется фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Всего заявки к рассмотрению на участие в конкурсе подали 92 страны.

Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева допущен к участию в конкурсе киноакадемии США "Оскар" на звание лучшей кинокартины на иностранном языке. Об этом сообщили организаторы, передает РИА Новости.

"Рекордное число, 92 страны, подали заявки к рассмотрению на участие в конкурсе в категории "Лучший фильм на иностранном языке", — отметили организаторы.

"Нелюбовь" представит на престижном киноконкурсе Россию. В прошлом году за "Оскар" боролись 85 зарубежных картины.

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