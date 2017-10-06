В МВД назвали причину ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром

Теги: авария мвд скр автобус казахстан поезд жертвы Происшествие дтп владимир

Причиной столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области стала поломка автобуса на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в Следственном комитете подтвердили гибель 17 человек в аварии.

Причиной столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области стала поломка автобуса на железнодорожных путях, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в СКР сообщили о гибели 17 человек в результате ДТП.

"На запрещающий сигнал светофора автобус находился на железнодорожном полотне, у него произошла поломка", - сказали в пресс-службе ведомства.

В пятницу в районе станции "Покров" Владимирской области пассажирский автобус с номерами Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным местных властей, часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса и попыталась вытолкать его с путей, однако сделать этого им не удалось.

"МИД Казахстана сейчас выясняет обстоятельства произошедшего", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков. По данным пресс-секретаря владимирского губернатора Риты Шляховов, в автобусе с казахскими номерами ехали жители Узбекистана.

Читайте также:

В результате столкновения двух грузовиков и легковушки на МКАД погиб человек

В результате ДТП в Подольске погиб один человек

В Зеленограде пьяный подросток обстрелял трактор из пневматики

В результате пожара на НПЗ под Нижним Новгородом погибли 4 человека