Украина передала США перечень желаемого вооружения

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Украина передала США список вооружения, которое украинцы хотят получить от американцев. В частности, речь идет о средствах воздушной разведки, противотанковых системах и системах радиоэлектронной борьбы.

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Киев передал Вашингтону перечень вооружения, которое украинцы хотят получить от США. Об этом сообщает Газета.ru.

Муженко отметил, что Украина просит предоставить средства воздушной разведки, противотанковые системы и системы радиоэлектронной борьбы. По его словам, все необходимые переговоры уже проведены и теперь осталось ждать политического решения США.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов на оборону и разрешил поставку Киеву летального оружия. Об этом рассказал украинский лидер Петр Порошенко.

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