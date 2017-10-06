Пентагон обеспокоен интересом союзников к российским С-400

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В США встревожены намерением Саудовской Аравии приобрести российский зенитный ракетный комплекс С-400. Пентагон отметил, что Вашингтон и Эр-Рияд связывают прочные отношения в области военных закупок. Ранее Россия подписала соглашение о поставке С-400 с Турцией, которая является ключевым союзником США.

В Пентагоне выразили обеспокоенность намерением Саудовской Аравии приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Мишель Балданза.

"Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз", - заявила она.

Бладанза добавила, что США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд во время своего визита в Москву договорился о приобретении зенитных ракетных систем С-400. По данным газеты "Коммерсант", Эр-Рияд планирует приобрести у России не менее четырех дивизионов на сумму около двух миллиардов долларов.

Ранее Россия подписала контракт о поставках С-400 Турции, которая является ключевым союзником США. Анкара уже внесла депозит.

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