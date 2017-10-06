Утечка топлива произошла на месте схода с рельсов поезда под Тулой

Теги: мвд топливо поезд Происшествие тула

В Тульской области произошла железнодорожная авария. С рельсов сошли 24 вагона грузового поезда с топливом. Пострадавших нет. Повреждено около 100 метров путей. На месте работают аварийно-спасательные службы, в том числе пожарный и восстановительный поезда. Движение на перегоне временно приостановлено.

Утечка топлива произошла из цистерны, входившей в состав грузового поезда, который сошел с рельсов этой ночью в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ефремовском районе. С рельсов сошло 24 из 52 вагонов поезда. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Всего в результате аварии повреждено порядка 100 метров путей. На месте схода с рельсов работают восстановительные поезда.

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