08:47, 06 октября 2017

После пожара на НПЗ в Нижегородской области возбудили дело

Теги:  Уголовное дело  нефть  пожар  нижний новгород  скр  погибшие  завод

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара на НПЗ в Нижегородской области. ЧП произошло в городе Кстово. При проведении планового ремонта загорелся резервуар объёмом десять тысяч кубометров, а после прогремел взрыв. Прибывшие пожарные провели пенную атаку, локализовали огонь и ликвидировали открытое горение.

Уголовное дело возбуждено следственными органами Нижегородской области по результатам доследственной проверки на территории "Лукойл- Нижегороднефтьоргсинтез", где 5 октября возник пожар и погибли четверо рабочих, передает ТАСС.

Возгорание произошло при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров предприятия "Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез" в Кстовском районе. В результате пожара погибли четверо рабочих субподрядной организации ООО "Комплексмонтаж", которые вели монтаж трубы для резервуара.

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