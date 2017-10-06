После пожара на НПЗ в Нижегородской области возбудили дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара на НПЗ в Нижегородской области. ЧП произошло в городе Кстово. При проведении планового ремонта загорелся резервуар объёмом десять тысяч кубометров, а после прогремел взрыв. Прибывшие пожарные провели пенную атаку, локализовали огонь и ликвидировали открытое горение.